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مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة شمال كاليفورنيا

الطائرة المنكوبة من طراز «بيتشكرافت بارون 58» ذات المحركين

كتب:

حسن رمضان
06:53 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
تحطم طائرة امريكية-صورة أرشيفية

تحطم طائرة امريكية-صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع شخصين، جراء تحطم طائرة صغيرة بـ« مقاطعة ساكرامينتو» شمال كاليفورنيا، الواقعة غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت السلطات الأمريكية، إن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرة صغيرة من طراز «بيتشكرافت بارون 58» ذات المحركين في بستان بالقرب من طريق كريستنسن وتوين سيتيز في جالت بـ«ساكرامنتو» صباح أمس الأحد.

وقال متحدث باسم مكتب شرطة «مقاطعة ساكرامنتو»، إن شخصان اثنان كانا على متن الطائرة،  مشيرا إلى مصرعهما جراء  الحادث.

اضطرار رجال الإطفاء للسباحة عبر مسطح مائي صغير للوصول إلى الطائرة

وأشارت المتحدثة باسم مكتب شريف «مقاطعة ساكرامنتو» الرقيب كيونا رو، إلى أن الضحايا من الذكور.

وأشارت السلطات لوسائل إعلام امريكية، إلى أن رجال الإطفاء اضطروا للسباحة عبر مسطح مائي صغير للوصول إلى الطائرة، فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.

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