تحطم طائرة تقل 9 أشخاص في المحيط الهادي بالقرب من «سياتل» الأمريكية

تحطمت طائرة تقل 9 أشخاص في المحيط الهادي، بالقرب من مدينة «سياتل» الأمريكية، فيما لم ترد بعد معلومات عن حالة الطاقم والركاب.

وقال «خفر السواحل الأمريكية»، في بيان، إن عناصره، استجابت لتقارير عن تحطم طائرة مائية في خليج موتيني غرب «جزيرة ويدبي»، على متنها 8 بالغين وطفل واحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة

وكان 4 أشخاص، لقوا مصرعهم، جراء تحطم طائرة خاصة صغيرة من طراز «سيسنا 551»، كانت متجهة من إسبانيا إلى مدينة «كولونيا» الواقعة غرب ألمانيا، في بحر البلطيق.

وقالت وكالة الأنباء السويدية «تي تي»، إن طائرة «المسجلة في النمسا» أقلعت من مدينة «خيريز» الإسبانية بعد ظهر أمس الأحد، ثم اختفت عن الرادار في أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق شمال غرب مدينة «فنتسبيلز» الساحلية بـ«لاتفيا»، كانت في طريقها إلى كولونيا بألمانيا.

أسرة مكونة من 3 أفراد والطيار

كما نقلت قناة «إس في تي» السويدية، عن مركز «الإنقاذ البحري والجوي»، أن طائرة خاصة أخرى تحطمت قبالة سواحل لاتفيا، فيما أشار المتحدث باسم المركز السويدي، يوهان ألين، إلى عدم وجود أمل في ناجين.

وأكدت القناة السوديدية، أن «خفر السواحل» السويدي موجود في موقع التحطم، مشيرة إلى العثور على حطام وبقع نفطية في البحر.

أشارت وسائل إعلام ألمانية، بدورها، إلى أن ركاب الطائرة كانوا أسرة مكونة من 3 أفراد «رجل وامرأة وابنتهما» بالإضافة إلى الطيار.

ولفتت صحيفة «بيلد» الألمانية، إلى أن الطائرة أبلغت بعد وقت قصير من إقلاعها عن وجود مشكلة في الضغط في المقصورة، فيما تم إرسال مقاتلتين إسبانية وفرنسية لاعتراض الطائرة.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن الاتصال بالطائرة قبل سقوطها انقطع، مشيرة إلى انطلاق مقاتلات «تورنادو» الألمانية للبحث عنها، وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه عند وصول الطائرات، لم يروا أحدا جالسا في قمرة القيادة.

اندلاع النيران بالطائرة بعد سقوطها

وفي وقت سابق، أوضح متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، أن طائرتين مقاتلتين «يوروفايتر» انطلقتا إلى المجال الجوي الألماني مساء أمس الأحد بسبب الحركة غير العادية للطائرة.

وفي ألمانيا، لقي شخصان مصرعهما على إثر سقوط طائرة صغيرة اليوم بالقرب من أحد الطرق السريعة في مدينة «دويسبورج» الواقعة غربي البلاد، وأشارت الشرطة، إلى اندلاع النيران بالطائرة بعد سقوطها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي وقت سابق، اشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق أثناء هبوط اضطراري.