القابضة للمياه: تدريبات عملية لتنمية مهارات العاملين في شركة دمياط

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة استمرت على مدار 5 أيام لتقديم الدعم الفني لشركة مياه دمياط في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار الدور المنوط بها للمراجعة الداخلية والتفتيش ورفع كفاءة الإدارات المتخصصة في هذا المجال.

التأكد من توافر مهمات الوقاية الشخصية

وقال العميد مهندس خالد جمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في بيان، أنه جرى المرور على مواقع مختلفة تضمنت «روافع المياه - محطات معالجة صرف صحي - محطات تنقية مياه شرب مرشحة»، وتم المرور في كل موقع على عنابر الكلور والمعمل وكذلك المولد الديزل والتأكد من توافر مهمات الوقاية الشخصية، واتباع الإجراءات في حالة الطوارئ والتأكد من صلاحية طفايات الحريق وتواجدها بالمكان المناسب، والوقوف على مدى مطابقاتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.

عقد مجموعة من البرامج التدريبية العملية بالاستعانة بخبراء الشركة القابضة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن التدريب الميداني له أولوية كبيرة وسيتم عقد مجموعة من البرامج التدريبية العملية بالاستعانة بخبراء الشركة القابضة في مجال السلامة والصحة المهنية لإكساب المتدربين المهارات العملية اللازمة أثناء إجراءات الطوارئ، وتنمية مهاراتهم في حالات تسرب الكلور والعمل الأمن في الأماكن المغلقة والتعامل أثناء الحريق.

وقدم فريق عمل الشركة القابضة، تدريبًا عمليًا على انسكابات المواد الكيميائية بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين في المعامل الفرعية والمركزية.

ومن جانبه أكد العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية، استمرار تقديم الدعم الفني لكافة الشركات التابعة في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة ومهارات العاملين خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية والطوارئ.