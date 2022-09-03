غدا.. اختبارات المتغيبين عن امتحانات وظائف شركة المياه في دمياط

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط عن مواعيد إجراء الاختبارات للمتغيبين عن الحضور للاختبارات التحريرية المتقدمين لشغل وظائف «أخصائي أمن، فني مشروعات، فني ميكانيكا، فني كهرباء، مهندس صيانة كهربائية، مهندس صيانة ميكانيكية، مراقب أمن، عامل تشغيل وحارس»، والتي أجرتها الشركة في الفترة ما بين 8 إلى 10 من شهر أغسطس الماضي بمقر كلية التجارة في جامعة دمياط الجديدة، وفقًا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022‏.

مواعيد الاختبارات للمتغيبين

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد الاختبارات للمتغيبين عن الحضور في الاختبارات المرة الماضية، وهي كالتالي:

- اختبار 16 متقدمًا من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة عامل تشغيل غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا.

- اختبار 10 متقدمين من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة فني كهرباء غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا.

- اختبار 5 متقدمين من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة فني ميكانيكا غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا

- اختبار 74 متقدمًا من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة مراقب أمن غدًا الأحد من الساعة الثانية وحتى الثالثة ظهرًا.

- اختبار متقدم من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة مهندس صيانة كهرباء غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا.

- اختبار متقدم من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة مهندس صيانة ميكانيكية غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا.

- اختبار 4 متقدمين من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة أخصائي أمن غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا

- اختبار 6 متقدمين من المتغيبين عن الاختبارات لوظيفة «حارس» غدًا الأحد الساعة الواحدة ظهرًا.

تعليمات وارشادات للمتغيبين عن الحضور للاختبارات

وحددت الشركة عددًا من الإرشادات والتعليمات التي يجب أن يلتزم بها المتقدمين للاختبارات، وهي كالتالي:

- الحضور بمقر الاختبارات وفقًا للكشوف المعلنة على موقع الشركة وصفحات التواصل الاجتماعي للشركة.

- التأكيد على كل متقدم بمعرفة يوم وتوقيت ومكان الاختبار لكل وظيفة.

- عدم دخول أي متقدم دون إثبات شخصية

- التوقيع في كشف الحضور قبل دخول قاعة الاختبار.

- لا يُسمح بدخول أي مراجع أو مذكرات بقاعة الاختبارات.

- إغلاق الهاتف المحمول داخل قاعات الاختبار.

- إحضار آلة حاسبة للوظائف الهندسية فقط لاستخدامها داخل الاختبار

- غير مسموح بالتدخين داخل قاعات الاختبار

- كتابة الاسم رباعي والرقم القومي والمركز التابع له على كل ورقة من كشوف الاختبار التحريري

- عدم التحدث أو إثارة أي ضوضاء أثناء الاختبارات

- لا يُسمح لأي متقدم بمغادرة الاختبار قبل مرور نصف الوقت.

- الالتزام بالوقت المحدد للاختبار دون أي وقت إضافي.

- تسليم نماذج الاختبارات للمسؤول عن القاعة.

- في حالة عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة يتم إلغاء الاختبار للمتقدم.