بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في الاعتداء عليها.

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

وشهدت الجلسة الماضية، التي عُقدت أمس السبت، الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية، وأجلتها هيئة المحكمة لجلسة اليوم، لاستكمال سماع الشهود.

المطالبة بالقصاص

وقال والد الفتاة المجني عليها «أمل»، التي قتلت على يد نجل عمتها بمنطقة البراجيل في أوسيم، إنه من الممكن أن يجرى التصالح مع المتهم وأسرته إذا أعادوا له ابنته مرة أخرى، مشددا على مطالبته بالقصاص العادل من المتهم بعد اعترافه بقتل المجني عليها أمام محكمة الجنايات.

إحالة المتهم للجنايات

وأحالت النيابة العامة، المتهم بقتل ابنه خاله إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مقترنة بجناية الاعتداء على المجني عليها.