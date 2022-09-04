المحكمة تستمع لأقوال شهود الإثبات في واقعة مقتل فتاة البراجيل

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة إلى أقوال شهود الإثبات بقضية مقتل فتاة البراجيل على يد نجل عمتها داخل منزلها، كما طلبت المحكمة انتداب محامي للدفاع عن قاتل ابنة خاله.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد أجلت أمس محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في الواقعة المعروفة إعلاميًا بقتل فتاة البراجيل لجلسة اليوم.

تفاصيل الجريمة

أما عن تفاصيل تلك الجريمة التي دارت أحداثها في منطقة البراجيل التابعة لأوسيم بالجيزة، فكانت عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد العثور على جثة فتاة مقتولة داخل منزلهم، وبالانتقال والفحص وعقب تكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمة المجني عليه وأنا أقدم على قتلها مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» بعد فشله في التعدي عليها ومقاومة المجني عليها له.

القبض على المتهم

وتمّ القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، إذ طرق على باب المجني عليها في أثناء تواجد أسرتها خارج المنزل وطلب منها أن يشرب، وأثناء دخولها لإحضار الماء له، دخل المنزل وأغلق الباب من الداخل وفي أثناء محاولته التعدي عليها قاومته، وقتلها بالسكين وسرقة هاتفها وتحطيم الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المنزل.

ومثّل المتهم جريمته وعقب تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.