والد فتاة البراجيل يطالب بالقصاص: «هتصالح مع المتهم لو رجعتولي بنتي»

استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة خلال جلسة اليوم، إلى أقوال شهود الإثبات بقضية مقتل فتاة البراجيل على يد نجل عمتها داخل منزلها، كما طلبت المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهم، وطالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

الدفاع يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

وعقب رفع الجلسة، طالب والد أمل المعروفة إعلاميًا بـ فتاة البراجيل ضحية القتل على يد نجل عمتها داخل منزلها بقرية البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بالقصاص من المتهم مرددًا «رجعولي بنتي وأنا اتصالح مع المتهم وأسرته»، وذلك في تصريح خاص لـ«الوطن».

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما اقترنت جريمة القتل بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

تفاصيل جريمة البراجيل

وفي إحدى منازل قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بالجيزة دارت أحداث الجريمة، حينما توجه المتهم الى منزل خاله، وطرق الباب وحينما فتحت له ابنة خاله، طلب منها أن تحضر له الماء ليشرب وبمجرد دخولها ، دخل خلفها وأغلق الباب من الداخل، محاولًا التعدي عليها ولكنها قاومته، وخشية افتضاح أمره، قتلها مستخدمًا سلاح أبيض «سكين»، وبعدها سرق هاتفها وحطم شاشة كاميرات المراقبة.

وعقب اكتشاف أسرتها مقتلها داخل المنزل أبلغوا رجال الشرطة، وتوصلت التحريات إلى المتهم واعترف بارتكابه للجريمة وأمام جهات التحقيق مثل جريمته وقتله أبنة خاله.