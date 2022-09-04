تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل لجلسة الغد لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل لجلسة، غدًا الاثنين؛ لسماع الشهود.

دارت أحداث تلك الجريمة في قرية البراجيل التابعة لمنطقة أوسيم بالجيزة، وبداخل إحدى المنازل أقدم المتهم على قتل ابنة خاله داخل منزلها مستغلًا فرصة غياب أسرتها عن المنزل ووجودهم بالخارج؛ ليقوم بمحاولة التعدي عليها وبعد مقاومتها له وخشية افتضاح أمره، قتلها مستخدمًا سلاحا أبيض «سكين» لتفارق الحياة، ويقوم بسرقة هاتفها المحمول، وتكسير الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بداخل المنزل محاولًا إخفاء معالم الجريمة.

القبض على المتهم

ولم تمر على الجريمة سوى ساعات حتى سقط القاتل في قبضة رجال الشرطة، وبعد تفريغ الهارد الخاص بكاميرات المنزل، تبين أن الكاميرات رصدت القاتل، وتم القبض عليه بعدما تبين أنه ابن عمة المجني عليها، وأنه بعد اكتشاف مقتلها كان موجودًا بين الأهالي والأقارب محاولًا الظهور بدور المصدوم.

المتهم يمثل جريمته

وألقي القبض عليه واقتيد إلى قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بجريمته وإقدامه على قتل ابنة خاله، ومثل جريمته في مسرح الجريمة وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق، أمرت النائب العام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على الطفلة المجني عليها وفشله.