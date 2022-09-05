انتشال جثة شاب غرق في بحيرة إدكو بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا في بحير إدكو، اليوم، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد غرق شاب بإسفكسيا الغرق داخل بحيرة إدكو، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وعدد من قوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى عبد الرحمن مصطفي محمد، 18 سنة، مقيم في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إدكو العام وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.