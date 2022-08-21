انتشال جثة شاب غرق في شاطئ رأس البر.. نزل المياه ليلا

تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر من انتشال جثة شاب عقب غرقه، أمس السبت، بشاطئ المديرية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال الجثة

وتمكن رجال الإنقاذ، صباح اليوم الأحد، من انتشال جثمان غريق بشاطئ المديرية يدعى أحمد عادل مجاهد، 21 سنة، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى التخصصي بدمياط.

الشاب نزل الشاطئ ليلا

وكانت أسرة الشاب الغريق طالبت الأجهزة المعنية بدمياط بتكثيف أعمال البحث عن الشاب الذي غرق أمس بشاطئ المديرية، وأكد مسؤولو مدينة رأس البر أن الشاب نزل إلى شاطئ البحر ليلا عقب انتهاء عمل رجال الإنقاذ.

وكان اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط تلقى إخطارا، يفيد غرق شاب بشاطئ مدينة رأس البر، وجاري البحث عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب انتشال جثمان الشاب الغريق، وحُرر محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة.