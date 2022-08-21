رئيس التحرير

أحمد الخطيب

انتشال جثة شاب غرق في شاطئ رأس البر.. نزل المياه ليلا

كتب:

عبده عبد الباري
09:49 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
شاطئ رأس البر ليلا

شاطئ رأس البر ليلا

تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر من انتشال جثة شاب عقب غرقه، أمس السبت، بشاطئ المديرية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال الجثة 

وتمكن رجال الإنقاذ، صباح اليوم الأحد، من انتشال جثمان غريق بشاطئ المديرية  يدعى أحمد عادل مجاهد، 21 سنة، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى التخصصي بدمياط.

الشاب نزل الشاطئ ليلا

وكانت أسرة الشاب الغريق طالبت الأجهزة المعنية بدمياط بتكثيف أعمال البحث عن الشاب الذي غرق أمس بشاطئ المديرية، وأكد مسؤولو مدينة رأس البر أن الشاب نزل إلى شاطئ البحر ليلا عقب انتهاء عمل رجال الإنقاذ. 

وكان اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط تلقى إخطارا، يفيد غرق شاب بشاطئ مدينة رأس البر، وجاري البحث عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب انتشال جثمان الشاب الغريق، وحُرر محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة.

 

 

 

اقرأ المزيد:

إنقاذ 60 حالة من الغرق بشواطئ رأس البر.. وتسليم 129 طفلا تائها لذويهم

استشاري بـ«حياة كريمة»: نسعى لتحويل رأس البر إلى مدينة سكنية

مهندس بحياة كريمة: نستهدف بناء 239 عمارة في رأس البر

إنقاذ 59 حالة من الغرق بشاطئ رأس البر

انقطاع مياه الشرب عن رأس البر بسبب كسر خط صرف صحي رئيسي

فرحة غامرة على وجوه مصيفي رأس البر في فعاليات «صيف بلدنا» (صور)

العثور على أشلاء بشرية قد تكون لـ«غريق رأس البر» ثاني أيام العيد

وصول غواصين متطوعين للبحث عن جثة شاب غرق بشاطئ رأس البر منذ أسبوع

إنقاذ 53 حالة غرق بشاطئ رأس البر وسط ارتفاع الأمواج
بقلم عبده عبد الباري