العثور على جثمان شاب غرق في مصرف بالدقهلية.. صدمته سيارة وفرت هاربة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه المصرف بالجمالية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد عثور أحد المارة على جثمانه، حيث تبين وجود حذاء وحقيبة مليئة بالأدوية وهاتف، فبدأ البحث عن صاحب هذه الأشياء ووجد جثماناً يطفو فوق سطح المياه فأبلغ شرطة النجدة، وتبين أن المتوفى تعرض لحادث سير بعد أن صدمته سيارة وسقط في الترعة ولقي مصرعه غرقاً.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثمان رجل في مياه المصرف الخاص بمركز الجمالية، وتحركت القوات علي الفور بمساعدة البحث الجنائي والصحة، وتمكنوا من انتشال جثمان شاب يدعى «محمد مسعد راضي»، 34 سنة، مندوب أدوية من مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية

وبالفحص تبين أنه كان يسير على قدميه عائداً من عمله كمندوب أدوية بإحدى الصيدليات في الجمالية، فصدمته سيارة من الخلف مما تسبب في دفعه للمياه ولقي مصرعه غرقاً.

كشف تفاصيل الحادث

وتمكنت مباحث الجمالية من اكتشاف سبب الحادث بعد العثور على مرآة سيارة في مكان الحادث، وبالبحث عن السيارة توصلوا إلى أن السيارة تخص طبيب نساء وتوليد يدعى «إ. غ»، كان يستقلها مع زوجته واصطدم بالشخص المتوفى أثناء مروره بالقرب من المصرف، مما تسبب في دفعه إلى مياه المصرف، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقت مباحث الجمالية القبض على الطبيب المتسبب في الحادث، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2035 لعام 2022 إداري الجمالية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.