ضبط سائق سرق حقيبة مهندس داخل قطار بسوهاج.. فيها دراهم ولاب توب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم أول شرطة سوهاج، من ضبط سائق عقب قيامه بسرقة حقيبة خاصة بأحد الأشخاص أثناء استقلاله أحد القطارات، وتم التحفظ على المتهم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

إخطار بسرقة حقيبة خاصة بأحد الأشخاص

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغًا من المدعو «أحمد ا. م. م.»، 53 عامًا، مهندس مساحة، يقيم بقسم ثان سوهاج، بسرقة حقيبته الخاصة وبداخلها «جهاز لاب توب - ساعة يد - و450 درهما إماراتي»، بعض المتعلقات الشخصية.

وأوضح خلال المحضر، أن عملية السرقة وقعت أثناء تواجده داخل قطار «القاهرة - أسوان»، خلال تركها بجوار المقعد المخصص له، والتوجه إلى دورة المياه، وعقب عودته اكتشف سرقة الحقيبة المشار إليها.

تحديد المتهم بسرقة الحقيبة

توصلت التحريات، إلى أن مرتكب الواقعة المدعو «إسلام س. ع.» 30 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل شمال سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبحوزته الحقيبة، وبداخلها المتعلقات المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضراللازم، وتم إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوية السرقة في القانون

قال هاشم محمد، المحامي، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات، التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، المنصوص عليهت في المادة 317، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.