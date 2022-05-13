محافظ البحيرة يفتتح مسجد النور المكي في دمنهور بتكلفة مليوني جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد النور المكي بدمنهور، والمقام على مساحة 400 متر، بعد القيام بأعمال إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وإشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

تشييد المساجد بالجهود الذاتية

وأشاد محافظة البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار «آمنة» أنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى الآن، افتتاح أكثر من 430 مسجدا، تمثلت في بناء 282 مسجدا جديدا بتكلفة إجمالية 391 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وصيانة 150 مسجدا آخرا.

وتابع محافظ البحيرة أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية في مختلف المجالات.

الصناعة أساس نهضة الأمم وتطورها

وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، «الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد»، مؤكدا أن للصناعة شأنا عظيما ومكانة عالية فهي أساس نهضة الأمم وتطورها، وبازدهارها تتوفر فرص العمل ويتحقق التقدم الاقتصادي والرقي المعيشي.

كما ذكر وكيل أوقاف البحيرة أن المتأمل في القرآن الكريم يجد إشارات واضحة للعديد من الصناعات تأكيدا على فضلها وأهميتها، ولشرف الصناعة كان صفوة الخلق من أنبياء الله ورسله من أصحاب الصنائع والحرف، وكانوا مثالا في المهارة والإتقان.