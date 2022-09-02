مواقيت الصلاة وموعد صلاة الجمعة في دمياط

يؤذن لصلاة الجمعة اليوم الثاني من شهر سبتمبر في محافظة دمياط في تمام الساعة 11 و53 دقيقة بحسب بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة حيث يحرص رواد المحافظة وبخاصة القادمين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع على معرفة موعد صلاة الجمعة.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في دمياط

وبحسب ما جاء في مواعيد الصلاة بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، والهيئة المصرية العامة للمساحة فإنها ستكون كالتالي:

صلاة الجمعة الساعة: 11.53 صباحاً

صلاة العصر الساعة: 3.27 مساءً

صلاة المغرب الساعة: 6.15 مساءً

صلاة العشاء الساعة: 7.36 مساءً

مساجد رأس البر

تنتشر دور العبادة بمصيف رأس البر ويحرص أهالي رأس البر على أداء صلاة الجمعة بمساجد الرحمة والسلام والجربي والمديرية والفرقان.

أما أقرب المساجد لشاطئ البحر بمدينة رأس البر والتي يلجأ اليها المصطافين لأداء صلاة الجمعة فهناك مسجد شارع 51 وشارع 89 وشارع 101 كما توجد زاوية صغيرة بشارع 89 بجوار كافتيريا ناصر.

مساجد دمياط

تتميز محافظة دمياط بوجود العديد من المساجد الأثرية وأقدمها على الإطلاق مسجد عمرو بن العاص ثاني مسجد بني في مصر وهناك أضا مسجد المعيني ومسجد زاوية الرضوانية.

ويحرص أهالي دمياط على أداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبيرة وبخاصة مسجدي عمرو بن العاص والبحر.