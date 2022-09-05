موقع تنسيق الجامعات 2022.. استمرار تسجيل الرغبات حتى الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار عمل موقع تنسيق الجامعات 2022 ليتثنى لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على حد أدنى 205 درجات لكل الشعب أي تتضمن الحاصلين على حد أدنى 50% بنتيجة الثانوية العامة 2022، لتسجيل الرغبات، الذي يمتد حتى الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري.

لا يوجد عدد محدد للتعديلات

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنَّ موقع تنسيق الجامعات 2022 يمكن من خلاله تغيير طلاب المرحلة الثالثة الرغبات حتى غلق الباب وانتهاء المدة المحددة وأنَّه لا يوجد عدد محدد من التعديلات.

وأكّدت أنَّ موقع تنسيق الجامعات 2022 يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف وأن هناك مجموعة مدربة من الفنيين للتعامل مع متصفحي الموقع لتقديم الخدمة بشكل سريع يساعد الطلاب على تسجيل الرغبات دون أي معوقات فنية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّ موقع تنسيق الجامعات 2022 يستقبل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الذي يضمن لهم دخول عدد من الجامعات الحكومية وهي جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة حلوان.

الجامعات المتاحة

وأضافت أنَّه من بين الجامعات المتاحة على موقع تنسيق الجامعات 2022 كلا من جامعة المنيا، وجامعة المنوفية، وجامعة قناة السويس، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة بني سويف، وجامعة الفيوم، وجامعة بنها، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة سوهاج، وجامعة بورسعيد، وجامعة دمنهور، وجامعة أسوان، وجامعة دمياط، وجامعة السويس، وجامعة مدينة السادات، وجامعة العريش، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة مطروح، وجامعة الأقصر.

وكان قد أعلن أمس السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أنَّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الأحد 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022-2023.