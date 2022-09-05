شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بنقل المعلمين للمدارس الأكثر احتياجًا

استعدت المدارس بشمال سيناء لبدء العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، من خلال تنظيف وترتيب المدارس وتنظيم الفصول ووجود القوام التعليمي الكامل لكل مدرسة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن لجان التوجيه والتفتيش راجعت استعدادات جميع المدارس بإدارات المحافظة الست، من حيث قوة الفصول وتوزيع التلاميذ ونقل معلمين إلى مدارس أكثر احتياجًا في بعض التخصصات، سواء اللغة العربية أو الإنجليزية أو الدراسات الاجتماعية.

ضوابط دخول الطلاب العام الدراسي الجديد

وأوضح «رضوان»، لـ«الوطن»، أن لجان التوجيه كتبت تقارير عن جميع المدارس وبناء على ذلك جرى نقل بعض المدرسين لسد العجز، سواء في مدارس العريش أو الشيخ زويد أو بئر العبد أو مناطق وسط سيناء.

وقالت أمل عبد الكريم، مديرة مدرسة بسمة راشد للتعليم الأساسي بمدينة العريش، إن المدرسة استعدت للعام الدراسي الجديد بتطبيق قرارات جديدة صارمة بالنسبة لفتيات المرحلة الإعدادية، من حيث اللبس الموحد الشكل واللون وغطاء الرأس والحذاء.

ممنوع الجيبة الضيقة والسالوبيت والهاتف للفتيات

وأعلنت إدارة المدرسة، بحسب حديث «أمل» لـ«الوطن»، أنه يُمنع دخول الطالبات بزي مخالف، أو بـ«جيبة بنطلون» أو سالوبيت أو بألوان مخالفة أو ضيقة، وستُمنع الطالبات المخالفات من دخول المدرسة وسيتم استدعاء وليّ الأمر، وأيضًا لن يُسمح باصطحاب الهاتف، أو الرد على المدرسين أو التأخير عن موعد الطابور.

وأضافت «أمل»: «سيكون هناك لجنة من المشرفات تحت قيادة الأخصائية الاجتماعية لمراقبة الفتيات، وكتابة تقارير الانضباط بشكل كامل، ولن يكون في المدرسة إلا الطالب المميز الذي يسعى إلى النجاح والتفوق، لأن المدرسة مكان علم وليست مكانًا للتنزه وتضييع الوقت».