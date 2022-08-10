تخفيض سن القبول بالابتدائي واعتماد نتيجة الإعدادية «دور ثان» في شمال سيناء

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنّ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صدّق على عدة قرارات مهمة، وهي تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي 3 أشهر لإدارة بئر العبد، و6 أشهر لإدارتي الحسنة ونخل، مع اتباع القواعد والتعليمات المنظمة، إضافة إلى تخفيض درجات القبول بفصول الخدمات (للثانوي العام) 5 درجات، لتصبح 175 للناجحين في الدورين معا، كما اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022.

تخفيض سن القبول بمدرستين في العريش

وتابع رضوان، أنّه جرى تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام للناجحين في الدورين معا، لتصبح 215 درجة، عدا مدرستي «عمرو شكري ث بنين / أحمد عسكر ث بنات» في العريش، وقبل أيام، خفّض المحافظ سن القبول لدخول مدرسة التمريض إلى درجتين، ليكون القبول 263 بدلا من 265.

انتهاء اختبارات اللغة والقدرات بمدارس التمريض

ونجح طلاب مدارس التمريض في اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والقدرات بجامعة العريش ومديرية الصحة، على أن يكون هناك اختبار للقومسيون الطبي بعد غد الخميس بمبنى التأمين الصحي المجاور لمستشفى العريش العام.