قطار «حياة كريمة» يواصل الانطلاق.. المحافظات تستعد للمرحلة الثانية من المبادرة

شهدت القرى والمحافظات التابعة للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، العديد من الإنجازات والمشروعات التي ساهمت في الارتقاء بحياة المواطنين في تلك القرى، على مدار المرحلة الأولى من المبادرة.

وتستعد المحافظات المختلفة، بحسب بيانات المبادرة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة، لبدء المرحلة الثانية من المشروع القومي، الذي شهد من خلاله المواطن المصري، العديد من التطوارت التي طرأت على حياته، ساهمت في تطويرها بشكل بارز وملحوظ.

استعدادات المرحلة الثانية في الغربية

تشمل المبادرات والمشروعات التي تدشنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كرمية»، كل الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن، وتستعد محافظة الغربية للمرحلة الثانية من «حياة كريمة» التي من المقرر أن تشمل 4 مراكز، وتعمل المحافظة على دراسة الاحتياجات البيطرية، من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل المحافظة على تحديد الأماكن التي تناسب إنشاء تلك المشروعات.

المرحلة الثانية بالفيوم والمنيا

وفي الفيوم، يعمل قطاع المياه في المحافظة، على إعداد جدول تفصيلي، يوضح فيه أعداد محطات الصرف، التي من المقرر إنشاؤها في مركزي الفيوم وطامية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى عدد المحطات في كل مركز، وتحديد الأراضي التي سيتم إنشاء المشاريع عليها، وبيان موقفها من المعاينة.

ومن المقرر أن يتم إنشاء 20 محطة رفع صرف صحي، إلى جانب إنشاء 6 محطات معالجة في مركزي الفيوم وطامية بالمرحلة الثانية من المبادرة.

ووجه محافظ الفيوم، بحصر الأراضي التي من المقرر تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» عليها، خصوصا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المراكز المختلفة بالمحافظة.

وفي المنيا، بدأت المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، التي ستعمل على نطاق 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار في محافظة المنيا.