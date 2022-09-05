مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي ببني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شاب، وتم التوجيه بنقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفى ببا المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ونُقلت جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها داخل المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

التصريح بدفن جثة المتوفى

وعند الانتقال والفحص تبين مصرع الشاب إسلام محسن، 19 عاما، مقيم مدينة ببا، كان يستقل دراجة بخارية وتصادم بها مع سيارة ملاكي ولقي مصرعه في الحال، حرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.