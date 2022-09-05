أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة للتنسيق.. معهد عالي حاسب ونظم معلومات

معهد عالي حاسب ونظم، يعد من أكثر المعاهد التي يبحث عنها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق، حيث يعد من المعاهد الخاصة المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، والتي بدأت السبت الماضي الموافق 3 سبتمبر وتنتهي الأربعاء المقبل 7 سبتمبر.

معهد عالي حاسب ونظم

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك عدد من المعاهد الخاصة المعتمدة لعام 2022، والتي تشمل 178 معهدًا موزعة على 8 قطاعات أكاديمية متخصصة، وهي هندسة وعلوم وتجاري وعلوم وحاسب وإعلام ولغات وخدمة اجتماعية وعلوم صحة وتمريض وسياحة وفنادق وزراعة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، أسماء المعاهد الخاصة، المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أسماء المعاهد الخاصة للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم

- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

- المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم.

- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكومبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط.