تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ترميم الآثار بالأقصر

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد الحكومية 2022-2023، يبحث كثير من الطلاب عن معهد ترميم الآثار بالأقصر، ونظام الدراسة ومجموع القبول والأوراق المطلوبة والتخصصات العلمية بالمعهد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية معلومات عن معهد ترميم الآثار بالأقصر.

أقسام معهد ترميم الآثار في الأقصر

معهد ترميم الآثار بالأقصر هو معهد حكومي نظام سنتين، متخصص في ترميم وصيانة الآثار، ويقبل من الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، والثانوية الصناعية فقط، إضافة إلى إمكانية التحويل من الكليات الأزهرية، ويضم ثلاثة أقسام «قسم الترميم المعماري، قسم الترميم الدقيق، قسم مقنتيات المتاحف».

مجموع القبول في معهد ترميم الآثار بمحافظة الأقصر

وجاء مجموع القبول العام الماضي 2021، للثانوية الصناعية 87%، ومجموع 270 للثانوية العامة الشعبة الأدبية، ومجموع 249 للشعبة العلمية، ويمكن للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا في المعهد، الالتحاق بكليات الآثار والفنون الجميلة، بحسب الموقع الرسمي للمعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم والمصروفات الدراسية

وبحسب الموقع الرسمي للمعهد، فإن الإوراق المطلوبة للتقديم هي «بطاقة الترشح، صور شخصية، شهادة المؤهل، صور بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وتبلغ مصروفات التقديم 160 جنيها».

ويقع المعهد في قرية الحبيل شرق محافظة الأقصر، وتعد الدراسة في معهد ترميم الآثار عملية بنسبة أكثر من 35%.