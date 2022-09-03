هاني رمزي ينعى علي عبد الخالق: ستظل أعمالك باقية

حرص الفنان هاني رمزي على نعي المخرج علي عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض.

هاني رمزي ينعى المخرج علي عبدالخالق

ونشر «رمزي» صورة للمخرج علي عبدالخالق، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «الله يرحمك يا أستاذ علي، رحلت لكن أعمالك السينمائية ستظل باقية.. علي عبد الخالق».

تشييع جثمان الراحل علي عبد الخالق

وشيع جثمان الراحل علي عبد الخالق، اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ونهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال، وطارق النهري.

آخر أعمال المخرج علي عبد الخالق

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج علي عبد الخالق، كانت مسلسل «البوابة الثانية»، عام 2009، والتي كانت تدور أحداثه حول دكتورة في الجامعة لديها ابن أثناء قيامه برحلة في سيناء مع أصدقائه يتم اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية فتكتشف الدكتورة ذلك وتبدأ في عملية البحث عنه ومحاولة إخراجه من المعتقل.

وشارك في بطولة المسلسل نبيلة عبيد، هشام عبد الحميد، أحمد ماهر، غرام هندي، عزة بهاء، أحمد أسامة عبد الخالق، شعبان حسين، نزار أبو زياد، حازم علي، كارمن لبس، يوسف عثمان، فادي إبراهيم.