«الصحة العالمية» تكشف سبب ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا في مصر

كشفت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن نتائج المسح الصحي المصري والذي كشف انتشار الأنيميا بين الفئات العمرية الإقل من 18 عامًا، لافتة إلى أن هذا يعكس سوء التغذية وعدم الإعتماد على الرضاعة الطبيعية .

سوء التغذية

وتابعت ممثل منظمة الصحة العالمية خلال كلمتها في فعاليات ورشة العمل للاستراتيجية القومية للغذاء والتغذية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، أن سوء التغذية يكلف الدول الكثير من الأموال.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير، تأثير جائحة فيروس كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد عالميا، ما انعكس على توريد الموارد الغذائية في عدد من الدول على مستوى العالم، مؤكدة أن الاستراتجية الوطنية للتغذية تقتضي تحسين أنماط وسلوكيات الغذاء، فضلا عن مبادرات صحية لتغيير السلوك الاجتماعي واستدامة السياسات الغذائية.

تعزيز الزراعة المستدامة

كما أشارت ممثل منظمة الصحة العالمية الي أهمية التدابير الصحية الغذائية المبنية علي أدلة وبراهين، وتعزيز الزراعة المستدامة والعمل علي حوكمة السياسات الغذائية، لافتة إلى العلاقة القوية بين الغذاء والتغيرات المناخية.