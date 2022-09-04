هيئة الأرصاد توضح موعد نهاية فصل الصيف وبداية خريف 2022

كشفت هيئة الأرصاد عن موعد بداية خريف 2022 ونهاية فصل الصيف، والتي ترتفع عليها عمليات البحث خاصة بعد ارتفاع نسب الرطوبة في الجو الأمر الذي أدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 2- 3 درجات مئوية.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي يقدمها للقراء والجمهور على مدار الساعة، وفق بيان هيئة الأرصاد عن موعد بداية خريف 2022 ونهاية فصل الصيف، وفق تصريحات خاصة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

موعد انتهاء فصل الصيف 2022

وبحسب تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قالت منار غانم إن يوم الخميس 22 سبتمبر، ينتهي فصل الصيف 2022 بشك رسمي، وبهذا يكون الفصل الحار استمر مدة 3 أشهر.

وأضافت أنه خلال الأيام القادمة ستشهد حالة الطقس يسود ارتفاع درجات الحرارة، وتبدأ موجة طويلة شديدة الحرارة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تتجاوز حاجز الـ40 درجة في العديد من المدن والمحافظات خاصة الجنوب.

الأرصاد توضح موعد بدء خريف 2022

أما عن موعد خريف 2022 فإن معهد البحوث الفلكية يتوقع أن يبدأ في الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

ويستمر فصل الخريف لمدة 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية، حيث تستقيم الشمس مباشرة على خط الاستواء، حيث يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون الخريف في نصف الكرة الشمالي، وربيع في نصف الكرة الجنوبي.

وتعد من أهم ملامح فصل الخريف تقليل درجات الحرارة والرطوبة مقارنة بفصل الصيف، كما تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.