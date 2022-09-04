أهم الأخبار: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وموعد نهاية الصيف

ظواهر جوية متوقع حدوثها على بعض مناطق الجمهورية حذرت منها الهيئة العامة للأصاد الجوية اليوم، كما كشفت عن موعد بداية خريف 2022 ونهاية فصل الصيف رسميا.

أبرز الظواهر الجوية اليوم

الشبورة المائية الخفيفة من أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ناصحة قائدي المركبات بعدم الخروج في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن بين الظواهر الأخرى هي ظهور السحب المنخفضة صباحا على عدد من الأماكن في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يخفف من الأجواء.

ارتفاع نسبة الرطوبة من بين الظواهر التي استمرت طوال فصل الصيف، والتي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المسجلة، كما تنشط الرياح في عدة مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ليلا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الخميس 22 سبتمبر، ينتهي فصل الصيف 2022 بشكل رسمي، وبهذا يكون الفصل الحار استمر مدة 3 أشهر، وذلك خلال تصريحات لـ «الوطن».

بداية فصل الخريف

وتوقع معهد البحوث الفلكية أن يبدأ فصل الخريف في الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويستمر فصل الخريف لمدة 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.