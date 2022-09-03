الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا: «متبصوش للشمس»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة غدًا على جميع الأنحاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن ارتفاع الرطوبة سيسبب زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل، حيث ترتفع درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء الأرصاد عن حالة الطقس غدًا، إذ يتوقع أن يكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن الرياح تنشط على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، ووجود رمال مثارة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من النظر بشكل مباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الإحساس بالحرارة، ويعرض المواطنين للإجهاد الحراري، ووضعت بعض النصائح لمواجهة الحر وهي كالاتي:

- ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة، ويجب أن تكون فضفاضة مصنوعة من القطن.

- تناول كميات كبيرة من المشروبات والسوائل وعلى الأخص الماء، بحيث لا يقل معدلها عن 2 – 3 لتر يوميًا، فضلا عن تناول العصائر والسوائل الصحية لتعويض فقدان الجسم للماء.

- تجنب الوجود في أماكن سيئة التهوية.

- لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة، كبار السن، والحوامل، والأطفال يفضل تجنبهم الخروج والتعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة في الفترة من 11 صباحًا إلي 4 عصرًا، لأنهم الأكثر تعرضًا لإصابة بضربات الشمس.