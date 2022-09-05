درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-9-2022.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، الموافق 5 سبتمبر الجاري، ونسب الرطوبة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار اليوم.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

نويبع 36 27

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

أسوان 42 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26.