تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. تعرف على الخطوات

بدأ أمس الأحد، التقديم على تظلمات تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وذلك بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حيث يستطيع طلاب المتضررين من نتيجة الدرجات تقديم التظلمات، ومراجعة إجاباتهم.

رابط تظلمات تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

يتاح لطلاب الثانوية العامة، التقديم في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، من خلال الضغط على رابط التظلمات من هنا.

وبدأ صباح أمس الأحد، الموافق 4 من شهر سبتمبر 2022، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2022، وتستمر تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني لمدة 7 أيام، وذلك على الموقع الإلكتروني للتظلمات.

تفاصيل تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، التي جاءت كالتالي:

- التقديم بتظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني على الموقع الرسمي للوزارة.

- تقديم التظلمات للراسبين فقط في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

- يتم الاطلاع على صورة «البابل شيت»، وصورة غلاف كراسة الأسئلة ونموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف الكراسة.

- حضور الطالب للاطلاع على ورقته بمفرده أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

- يراجع الطالب تظليل الإجابات من النموذج ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.

- يدون الطالب خلال الاطلاع على الورقة، ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديل وإخطار واسترداد رسم الاطلاع.