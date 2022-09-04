تنسيق الدبلومات الفنية.. أماكن اختبارات قدرات كليات التمريض 2022

يشغل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، ومنذ قليل، أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي لها، تفاصيل اختبارات القدرات للكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض، وحددت الوزارة أماكن اختبارات قدرات كليات التمريض 2022.

أماكن اختبارات قدرات كليات التمريض

وترصد «الوطن» في السطور التالية أماكن اختبارات القدرات لكليات التمريض 2022، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة:

- كليات التمريض جامعة عين شمس وحلوان تشمل طلاب محافظة القاهرة.

- كلية التمريض جامعة القاهرة تشمل طلاب محافظة الجيزة.

- كلية التمريض جامعة بنها تشمل طلاب محافظة القليوبية.

- كلية التمريض جامعة الإسكندرية تشمل طلاب محافظة الإسكندرية.

- كلية التمريض جامعة مطروح وتشمل طلاب محافظة مطروح.

- كلية التمريض جامعة دمنهور وتشمل طلاب محافظة البحيرة.

- كلية التمريض جامعة طنطا وتشمل طلاب محافظة الغربية.

- كلية التمريض جامعة المنصورة وتشمل طلاب محافظة الدقهلية.

- كلية التمريض بشبين الكوم وتشمل طلاب محافظة المنوفية.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ وتشمل طلاب محافظة كفر الشخ.

- كلية التمريض جامعة دمياط تشمل طلاب محافظة دمياط.

- كلية التمريض جامعة الزقازيق وتشمل طلاب محافظة الشرقية.

- كلية التمريض جامعة الإسماعيلية تشمل طلاب محافظة قناة السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء.

- كلية التمريض جامعة بورسعيد تشمل طلاب محافظة بروسعيد وشمال سيناء.

- كلية التمريض جامعة بني سويف تشمل طلاب محافظة بني سويف.

- كلية التمريض جامعة الفيوم تشمل طلاب محافظة الفيوم.

- كلية التمريض جامعة المنيا تشمل طلاب محافظة المنيا.

- كلية التمريض جامعة أسيوط تشمل طلاب محافظة أسيوط والوادي الجديد.

- كلية التمريض جامعة سوهاج تشمل طلاب محافظة سوهاج.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادي تشمل طلاب محافظة قنا والبحر الأحمر والأقصر.

- كلية التمريض جامعة أسوان تشمل طلاب محافظة أسوان.

مواعيد اختبارات القدرات

وقالت الوزارة، إنه تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية بدءً من غدا الاثنين، الموافق 5 سبتمبر الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر، على ان تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 8 من الشهر ذاته.