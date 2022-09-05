بدء التقديم للمرحلة الثانية بمدارس التعليم المزدوج بالغردقة.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير، بدء التقديم للمرحلة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج اعتباراً من اليوم الاثنين، بمدرسة أحمد عرابي الفندقية بشارع السلام وسط مدينة الغردقة. َ

وأشار بيان لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، إلى أن الحد الأدنى لمجموع التقديم في المرحلة الثانية للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر 140 درجة.

إقبال على التعليم المزدوج

ومن جانبه، ذكر كامل علي مدير التعليم المزدوج بمحافظة البحر الأحمر، أن المرحلة الأولى بالتعليم المزدوج شهدت إقبالا شديدا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022.

وأضاف لـ«الوطن»، أن التعليم المزدوج له عدة مزايا، أهمها تدريب الطلاب على مهنة يعمل بها بعد التخرج، إضافة إلى تقاضي راتب شهري بنظام المكافأة من المنشأة التي يتدرب بها، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج.

شروط التقديم لمدارس التعليم المزدوج

وبحسب «علي»، تتمثل شروط القبول في مدارس التعليم المزدوج في أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إعدادية حديثة، وألا يتعدى سنه 15 عاما، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.