كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات 2022.. بينها فنون جميلة

كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات 2022، فما هي وكيف يتم الالتحاق بها؟.. هكذا يتساءل أولياء الأمور والطلاب، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، وبدء حجز تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية، وهو ما تُجيب عنه «الوطن» في السطور التالية.

كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية

حددت وزارة التعليم العالي، مجموعة كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات 2022، منها كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة تخصص عمارة وفنون وكليات التمريض، موضحة أن شروط الالتحاق بهذه الكليات تتمثل في اجتياز اختبارات القدرات التي تبدأ غدًا الثلاثاء في الكليات.

وتشمل الكليات التي تقبل طلاب الشهادات الفنية، كلية التربية، التي كشف تفاصيلها الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، موضحًا أن الكلية تقبل الدبلومات الفنية في شعبة «علوم تجارية»، لخريجي دبلوم التجارة، مؤكداً لـ«الوطن»، أن هذه الشعبة تقبل نحو 100 طالب في العام الدراسي الجديد 2022-2023، ويحصل الطالب على بكالوريوس التجارة والتربية وله الحق في تحضير الماجستير والدكتوراه في التخصص.

«حمدي»: نقبل طلاب التعليم الصناعي في الشهادات الفنية

من جانبه، قال الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية جامعة حلوان، إنّ الكلية تقبل طلاب التعليم الفني تخصص «صناعي وتجاري»، مثل تخصص الزخرفة والملابس والنسيج والطباعة، وتقبل الكلية سنويًا ما يقرب من 300 طالب من خريجي الدبلومات الفنية.

أماكن اختبارات القدرات لكليات التمريض

يذكر أن وزارة التعليم العالي، أعلنت أماكن اختبارات القدرات لكليات التمريض لطلاب الدبلومات الفنية، وهي:

- كلية التمريض جامعة بنها، تشمل طلاب محافظة القليوبية.

- كليات التمريض جامعة عين شمس وحلوان، تشمل طلاب محافظة القاهرة.

- كلية التمريض جامعة القاهرة، تشمل طلاب محافظة الجيزة.

- كلية التمريض جامعة دمنهور، تشمل طلاب محافظة البحيرة.

- كلية التمريض جامعة طنطا، تشمل طلاب محافظة الغربية.

- كلية التمريض جامعة الإسكندرية، تشمل طلاب محافظة الإسكندرية.

- كلية التمريض جامعة مطروح، تشمل طلاب محافظة مطروح.

- كلية التمريض جامعة الزقازيق، تشمل طلاب محافظة الشرقية.

- كلية التمريض جامعة الإسماعيلية، تشمل طلاب محافظة قناة السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، تشمل طلاب محافظة كفر الشخ.

- كلية التمريض جامعة دمياط، تشمل طلاب محافظة دمياط.

- كلية التمريض جامعة المنصورة، تشمل طلاب محافظة الدقهلية.

- كلية التمريض بشبين الكوم، تشمل طلاب محافظة المنوفية.

- كلية التمريض جامعة بني سويف، تشمل طلاب محافظة بني سويف.

- كلية التمريض جامعة الفيوم، تشمل طلاب محافظة الفيوم.

- كلية التمريض جامعة بورسعيد، تشمل طلاب محافظة بورسعيد وشمال سيناء.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادي، تشمل طلاب محافظة قنا والبحر الأحمر والأقصر.

- كلية التمريض جامعة أسوان، تشمل طلاب محافظة أسوان.

- كلية التمريض جامعة أسيوط، تشمل طلاب محافظة أسيوط والوادي الجديد.

- كلية التمريض جامعة سوهاج، تشمل طلاب محافظة سوهاج.

- كلية التمريض جامعة المنيا، تشمل طلاب محافظة المنيا.

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم إلكترونياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.