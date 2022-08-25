نتيجة تنسيق كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ 2022-2023.. تقبل من 255 درجة

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد، والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، التي من بينها تنسيق كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ 2022 - 2023.

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وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ 2022 - 2023 للشعبة الأدبية، جاء بمجموع 255 درجة، وبنسبة مئوية 62.19%.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، 6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية، صورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة، نموذج 2 جند للذكور، طباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر، أن كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أُنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1187» لعام 1996، وفقًا للموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ.

أقسام الكلية

تكنولوجيا التعليم.

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

الاقتصاد المنزلي.

الإعلام التربوي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في منتصف سبتمبر المقبل، بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة، التي تنتهي 30 أغسطس الجاري، ويأتي بعد إعلان النتيجة، تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.