والد فتاة البراجيل: ننتظر القصاص.. وأثق في القضاء المصري العادل

قال والد الطفلة «أمل» التي قُتلت على يد ابن عمتها «أندرو.ح» داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة،، إنَّه يثق في القضاء المصري العادل، مبينًا أنَّ حق ابنته سيعود فور سماعه الحكم بإعدام المتهم.

إعدام المتهم

وأضاف والد الطفلة المجني عليها، لـ«الوطن»، أنَّه سيظل متابعًا للقضية وحق ابنته حتى يسمع قرار المحكمة بإعدام ابن شقيقته الذي قتل ابنته ذبحًا بعد فشله في الاعتداء عليها ووقتها سيتلقى العزاء.

إحالة المتهم للمحاكمة

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم بقتل الطفلة أمل داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وتهمة الشروع في الاعتداء عليها، بإحالته إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة طفلة في العقد الأول من العمر مذبوحة داخل منزلها، وبإجراء التحريات الأولية تبين أنَّ ابن عمتها وراء ارتكاب الواقعة، بعد فشله في الاعتداء عليها.