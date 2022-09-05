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التعليم العالي: 107 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كتب:

احمد ابو ضيف
12:31 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
معامل التنسيق - صورة أرشيفية

معامل التنسيق - صورة أرشيفية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، صباح اليوم، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

وأكد مكتب التنسيق، فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 كما وجّه المكتب الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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بقلم احمد ابو ضيف