نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل «فتاة الزقازيق» بعد قليل

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة «إسلام محمد»، المتهم بقتل طالبة أكاديمية الشروق «سلمى بهجت»، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، طعنًا بالسكين بمدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير.

التربص للمجني عليها

وفي يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة الزقازيق أول، يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، بعدما أقبل المتهم «إسلام محمد»، على ارتكاب جريمة قتل المجني عليها سلمى بهجت فتاة الزقازيق عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد التربص لها بعقار محل عمل إحدى صديقاتها، وانهال عليها طعنًا بـ سكين كان بحوزته.

القبض على المتهم

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، وألقت القبض على المتهم حال تواجده بالعقار محل الواقعة، وبانتقال النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، تمّ رفع ما بها من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها سلمى بهجت، فضلًا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

إحالة المتهم للمحاكمة

وتحفظت النيابة العامة، أيضًا على هاتف المجني عليها والمتهم، والسلاح المُستخدم في ارتكاب الجريمة، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة بعد انتهاء التحقيق معه.