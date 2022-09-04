نص قرار إحالة المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت «فتاة الزقازيق» للجنايات

حصلت «الوطن» على نص قرار إحالة المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت، والتي عرفت إعلاميا باسم «فتاة الزقازيق»، بعدة طعنات، لمحكمة جنايات الزقازيق.

قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

ونص قرار إحالة المتهم للمحكمة على الآتي:

أمر المستشار عمرو الباز قائم بأعمال المحامي العام أول جنوب الزقازيق الكلية، بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، محبوس، 22 سنة، لأنه في يوم 1 / 8/ 2022، قتل المجني عليها سلمى بهجت محمد محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اللية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا «سكين» وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصاً لها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

اتصالات بتعدي شخص على فتاة

وقال الرائد أحمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، إنه أثناء قيامنا بمباشرة أعمالنا بديوان القسم، ورد إلينا اتصالات تليفونية من بعض المواطنين يفيد بتعدي أحد الأشخاص على فتاة في أوائل القعد الثاني بسلاح أبيض «سكين» في مدخل عمارة زيدان بشاع مدرسة الأمريكان بجوار محكمة الزقازيق الابتدائية، وعلى الفور قمت بالنزول مسرعا وبصحبتي القوات المرافقة لنا مترجلين لقرب مكان الحادث وشاهدنا تجمع كبير من الأهالي في ممر يؤدي إلى مدخل عمارة زيدان والذي أرشدونا على مدخل العمارة وتبين أنها مغلقة بباب حديدي خاص بالعمارة، وشاهدنا من فتحة توجد في منتصفه أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاح أبيض ملطخ بالدماء وفتاة من أوئل العقد الثاني ملقاة أرضا، وتبين وجو آثار دماء أسفلها.

وعلى الفور قمنا بالتحدث معه لإلقاء السلاح من يده، والذي استجاب لنا وقام بإلقاء السلاح الأبيض من يده، واضعا يده أعلى رأسه، قمنا بدفع الباب والسيطرة عليه وتقييده بالقيد الحديدي، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح الأبيض بمنطقة الحادث، وتبين أن الفتاة تدعى سلمى بهجت محمد محمود شعلة، 22 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد الدولي العالي للإعلام، ومقيمة بشارع الشيخ أبوحماد بمركز أبو حماد بالشرقية، وتبين أنها قد فارقت الحياة بعده طعنات مترفقة بالجسم.

وبسؤال المتهم عن هويته، أقر لنا أنه يدعى إسلام محمد فتحي محمد مصطفى، 22 سنة، طالب بالفرقة الثالثة في المعهد الدولي العالي للإعلام، ومقيم مدينة الشروق - الحي الثالث - شرق المجاورة السابعة فيلا رقم 3، ومحل إقامة آخر بمساكن الزراعة مركز الزقازيق.

التحفظ على المتهم بقتل سلمى بهجت

وبإجراء المعاينه المبدئية السريعة بمكان الواقعة، تبين أنه مدخل لعمارة زيدان بشارع مدرسة الأمريكان، وتبين وجود حقيبة بنية اللون خاصة بالمجني عليها، وبها متعلقاتها الشخصية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه سقط أرضا، وتم عمل كردون أمني بمحيط المكان والتحفظ على مكان الحادث والمتهم، وإخطار النيابة العامة تليفونيا للتصريح بالدفن.

وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي رقم 1562 لسنة 2022، ثابت به تحت بند الرأي أن الإصابات الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليها سلمی بهجت محمد عبارة عن إصابات طعنية تحدث من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو ما شابه، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المرسلة، وعلى نحو ما ورد بمذكرة النيابة.

كما تبين تعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بالجثة، وما أحدثته من قطوع مستوية الحوف عديدة بالقلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين والأحشاء وما أدت إليه من أنزفة غزيرة.

وتم أخذ عينات حشوية لإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن اشتباه القلويات المخدرة ومغيبات الوعى، وسنوافي بالنتيجة عند ورودها.