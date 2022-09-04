«الدعوة عامة» يتذيل إيرادات الأفلام بمليون و350 ألف جنيه منذ عرضه

تذيل فيلم «الدعوة عامة» إيرادات الأفلام المنافسة حالياً بدور العرض، حيث حقق أمس ما يقرب من 24 ألف جنيه فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «الدعوة عامة»

مليون و350 ألف جنيه هو إجمالي ما حققه فيلم «الدعوة عامة» منذ طرحه بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي يعتمد على دعوة من والدة محمد عبد الرحمن تقلب حياته رأساً على عقب، وتدخله في مشكلات عديدة لا يستطيع تجاوزها.

ويجسد محمد عبدالرحمن توتا، شخصية «معتز»، الذي يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت بسبب استهتاره ودعوة أمه عليه التي غضبت منه، حيث تطلب منه أكثر من طلب لكنه لا يسعي إطلاقا لإرضائها، وجاء ذلك من خلال مشاركته لعصابة الإنترنت، وهي أسماء أبو اليزيد، وأحمد الفيشاوي، حيث يجسد الثنائي دورين مختلفين عما ظهرا به من قبل خلال أعمالهما الفنية السابقة.

أبطال فيلم «الدعوة عامة»

فيلم «الدعوة عامة» بطولة محمد عبدالرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، وسوسن بدر، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، في أول تجربة سينمائية له.

وتحدث الفنان محمد عبد الرحمن عن تصدره لبوستر الفيلم، رغم أنه تصدر من قبل بطولة فيلمين، منهما «خير وبركة»، مؤكداً أن تجربة «الدعوة عامة» مختلفة بالنسبة له، خصوصًا أن الفيلم ليس مع أي من أصدقاء «مسرح مصر»، فضلًا عن أن هذه التجربة الجديدة تأتي بعد خبرة فنية من المشاركة في أكثر من عمل فني.