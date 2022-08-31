إيرادات فيلم «الدعوة عامة» لـ محمد عبدالرحمن تكسر حاجز المليون جنيه

حصد فيلم الدعوة عامة، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، إيرادات بنحو 34 ألفًا و638 جنيهًا، ليصل مجموع ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 348 ألفًا و600 جنيه، ومن ثم يصبح إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائي يوم 17 أغسطس من الشهر الجاري نحو مليون و249 ألفًا و162 جنيهًا.

فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، في أول تجربة سينمائية له.

فيلم الدعوة عامة كوميدي ملئ بالإثارة

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي ملئ بالإثارة والتشويق، ويجسد محمد عبدالرحمن توتا، شخصية معتز، الذي يتعرض لكثير من المواقف والمفاجآت بسبب استهتاره ودعوة أمه التي غضبت منه.

محمد عبدالرحمن: تجربة فيلم الدعوة مميزة بالنسبة لي

وأشار توتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى إنه رغم قيامه ببطولة فيلمين قبل ذلك منها «خير وبركة»، إلا أن تجربة «الدعوة عامة»، مختلفة بالنسبة له، خصوصًا وأن الفيلم ليس مع أي من أصدقاء مسرح مصر، فضلًا عن أن هذه التجربة الجديدة تأتي بعد خبرة فنية من المشاركة في أكثر من عمل فني.

الفيلم بطولة توتا وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد

وأوضح أن فريق العمل بأكمله كان متحمسًا بشدة لهذا الفيلم، مشيرًا إلى أنه يتمنى الحصول على الخبرات الفنية المطلوبة عند الانتقال من تجربة فنية إلى أخرى، متابعًا أنه «كان هناك تركيز شديد للخروج بالعمل بشكل جيد، خصوصًا وأن الفكرة منذ بدايتها كانت حلوة جدًا، ومهارة المؤلفين في ترجمتها على الورق بالشكل المطلوب».