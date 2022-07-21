تأخير في حركة القطارات بين محطات «بركة السبع - طنطا - كفر الزيات» 120 دقيقة

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن مواصلة تأخير القطارات في المسافة بين محطات (بركة السبع - طنطا - كفر الزيات)، على خط (القاهرة - الإسكندرية)، لمدة تصل إلى 120 دقيقة، بسبب سرقة مهمات نظم الإشارات، مشيرا إلى أنّ التأخيرات خارجة عن إرادة الهيئة، وأنّ الهيئة تعمل حاليا على عودة الحركة لسرعتها المعهودة.

تأخر القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ تأخير القطارات على خط القاهرة الإسكندرية، بسبب تعطل نظم كهربة الإشارات، بعد سرقة مهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات، الأمر الذي أدي إلى تعطيل السيمافورات الأوتوماتيكية، وعدد من المزلقانات، حيث وصلت التأخيرات أمس إلى 3 ساعات كاملة، لافتا إلى أنّه جرى تشغيل الحركة يدويا لحين إصلاح العطل، ما أدى إلى زيادة تأخير القطارات لتخفيض السرعة، وذلك حرصا على سلامة الركاب.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

وأوضح المصدر، أنّ هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، مؤكدا أنّ تكلفة التطوير بلغت نحو 200 مليار جنيه، للقضاء على الحوادث وتأخيرات القطارات.

إجراءات مشددة داخل المحطات لمواجهة فيروس كورونا

ونوها المصدر، إلى أن جميع محطات وقطارات السكة الحديد، تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.