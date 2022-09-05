توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء بداية من غد الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، وحتى الخميس 8 من الشهر نفسه، إذ يتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الثلاثة أيام المقبلة ستشهد طقسا شديد الحرارة في جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات طقس 72 ساعة

وقال خبراء الأرصاد، إن السحب المنخفضة ستظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن وجود نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة ليلا.

فرص سقوط أمطار

وأشارت الهيئة إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مشيرة لوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح بين 40 لـ 50 كم/س وارتفاع الموج من 2 لـ 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.