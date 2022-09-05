3 اشتراطات مهمة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة السويس

أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة، وفقا لترشيحات مكتب التنسيق.

وكشف بيان صادر عن جامعة السويس، مواعيد الكشف الطبي الخاص بكل كلية، مشددا على عدة اشتراطات يجب التزام الطالب بها، خلال التقدم للكشف الطبي.

اشتراطات الكشف الطبي بجامعة السويس

أوضحت الجامعة، في بيانها، أن الطلاب عند التقدم إلى الكشف الطبي، لا بد من أن يلتزموا بالآتي:

1- إحضار النظارة الطبية للقراءة في حال استخدامها.

2- إحضار أشعة صدر شخصية، تم إجرائها بتاريخ حديث في أحد المستشفيات، وتسليمها للإدارة الطبية أثناء توقيع الكشف الطبي.

3- إحضار كارت التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذى يفيد بأن الطالب تم تطعيمه بجرعتين على الأقل.

وأشار البيان، إلى أن على الطلاب بعد استيفاء تلك الاشتراطات، الإطلاع على دليل الطالب، والتسجيل في الكشف الطبي.

موعد الكشف الطبي بجامعة السويس

أوضحت جامعة السويس، أن مواعيد الكشف الطبي للعام الجامعي 2022-2023، التي تتم بناءً على ترشيحات مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، والمرشحين للالتحاق بالجامعة، تبدأ يوميا من الساعة 9 صباحا، حتى الواحدة ظهرا، عدا الجمعة والسبت.