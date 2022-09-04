رئيس جامعة الفيوم: فتح باب التقديم أمام الطلاب الجدد للكشف الطبي إلكترونياً

تكثف جامعة الفيوم استعداداتها لاستقبال 3 آلاف طالب وطالبة في رحاب كليات جامعة الفيوم والمدن الجامعية، في العام الدراسي الجامعي الجديد 2022 – 2023، كما أنهت الجامعة استعدادتها لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، الذي سينطلق عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022، إذ سيتم التقدم للكشف الطبي إلكترونياً على أن يتم الكشف في مستشفيات الفيوم الجامعية، وفقاً للموعد والساعة والمكان التي يحددها التقديم الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تكشف "الوطن" كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الفيوم:

الكشف الطبي للطلاب الجدد

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إنّ تقديم الطلاب الجدد للكشف الطبي سيتم لأول مرة بصورة إلكترونية من خلال منصة الجامعة، موضحاً أنّه يجب على الطلاب الجدد أنّ يسجلوا ويملأوا الاستمارة، حتى يتم تحديد موعد ومكان الكشف الطبي عليهم.

موعد الكشف الطبي بالفيوم

وكشف رئيس جامعة الفيوم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أنّ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، سينطلق عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022، سواء لطلاب الدورين الأول أو الثاني، موضحاً أنّ عدد الطلاب الجدد بلغ 3 آلاف طالب وطالبة حتى الآن من خلال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، موضحاً أنّه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدورين الأول والثاني معاً.

جدول زمني محدد

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أنّ الكشف الطبي سيتم وفق جدول زمني محدد جرى إعداده بدقة لتوقيع الكشف الطبي على كافة الطلاب قبل أن ينطلق العام الدراسي الجامعي، مُشدداً على أنّه جرى مراعات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والحفاظ على ارتداء كافة الطلاب الخاضعين للكشف الطبي للكمامة الواقية.

وأشار إلى أنّ الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيكون لطلاب كل كلية على حدة، وفقاً للجدول الزمني المحدد للكشف الطبي.

خدمات رقمية للطلاب

على جانب آخر، قالت الدكتورة شيماء يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات بالجامعة، إنّه جرى إتاحة العديد من الخدمات من خلال إعداد برنامج خدمات رقمية لطلاب الجامعة الجدد، ويستفيد منه الطلاب في خدمة الكشف الطبي، إذ يتمكن الطالب أو الطالبة من حجز موعد الكشف الطبي إلكترونياً، وتحديد مكانه وموعد الكشف، بالإضافة إلى دفع المصروفات إلكترونياً، وأيضاً حجز المقابلة الشخصية إلكترونياً.

الرد على استفسارات الطلاب

وفي سياق متصل، كشف أحمد دياب، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، أنّ معامل التنسيق بالجامعة، وفرت عدد من الأعضاء لتنظيم عمليات التنسيق والتسجيل والقبول، في إطار التحول الرقمي للدولة تتابع معامل التنسيق المختلفة بالجامعة، موضحاً أنّ المعامل أيضاً تتولى مسؤولية الإجابة على استفسارات الطلاب، بالإضافة إلى متابعة مكتب التحويل المركزي لأعمال التحويل أو نقل القيد التي بدأت في أغسطس المنقضي، ويستمر حتى بداية العام الجامعي الجديد.