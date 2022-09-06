بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 اليوم

تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجاري في كليات الفنون التطبيقية والجميلة تخصص عمارة وفنون والتمريض وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الذي أكد على التنسيق الكامل مع مختلف الجامعات للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء الاختبارات.

شروط الالتحاق بالكليات لطلاب الدبلومات الفنية

تعقد الاختبارات للطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، ويرغبوا في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية والجميلة والتمريض، ويشترط الالتحاق بهذه الكليات اجتياز الاختبارات بالرغم من عدم اعتبار اجتياز الاختبارات دليل أساسي على القبول لأن القبول يتم وفق الأعداد المقررة والحد الأدنى للتنسيق، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

تخصصات تقبل طلاب الدبلومات الفنية في الكليات

تخصصات معينة تقبل طلاب الدبلومات الفنية في هذه الكليات وهي النسيج والملابس الجاهزة والزخرفي والتصوير وطباعة أوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية وتريميم الآثار وذلك في كليات الفنون التطبيقية، وفي كليات الفنون الجميلة تخصص العمارة يتم قبول الطلاب في تخصص معماري فقط، وفي تخصص الفنون يتم قبولهم في المعهد الفني لترميم الآثار تخصص ترميم دقيق وترميم آثار وترميم معماري.

أماكن اختبارات القدرات لكليات التمريض

-كلية التمريض جامعة بنها.

كلية التمريض جامعة عين شمس.

- كلية التمريض جامعة حلوان.

- كلية التمريض جامعة القاهرة.

- كلية التمريض جامعة دمنهور.

- كلية التمريض جامعة طنطا.

- كلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- كلية التمريض جامعة مطروح.

- كلية التمريض جامعة الزقازيق.

- كلية التمريض جامعة الإسماعيلية.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ.

- كلية التمريض جامعة دمياط.

- كلية التمريض جامعة المنصورة.

- كلية التمريض بشبين الكوم.

- كلية التمريض جامعة بني سويف.

- كلية التمريض جامعة الفيوم.

- كلية التمريض جامعة بورسعيد.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادي.

- كلية التمريض جامعة أسوان.

- كلية التمريض جامعة أسيوط.

- كلية التمريض جامعة سوهاج.

- كلية التمريض جامعة المنيا.