«التضامن»: مليون و100 ألف مستفيد جديد من برنامج تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية خرجت عن كونها إحسان، وأصبحت حق من حقوق المواطنين، وشكل من أشكال تحسين حياة المواطن، وتساعده في تربية أولاده.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن هناك مليون و100 ألف مواطن جديد ضمن برنامج تكافل وكرامة.

تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم على مستوى الشرق الأوسط

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تكافل وكرامة، أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط، ووصلت موازنته إلى 25 مليار جنيه، لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

دائرة الاستحقاق في تكافل وكرامة نسبية

أردفت نيفين القباج، أن دائرة الاستحقاق في تكافل وكرامة نسبية، وربما يظن البعض أنه مستحقا لتلقي تكافل وكرامة، لكنه لا يرى أن هناك أفراد أكثر استحقاقا، مشيرة إلى أن من يرى أنه مظلوما، عليه التظلم وتقديم المستندات اللازمة، وفي حالة مراجعة شكواه، وثبوت صحتها، يحصل على ما فاته بأثر رجعي لمدة 6 أشهر.

شكوى المواطن مسموعة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن شكوى المواطن مسموعة، ونبحثها ونرد عليها، ومن الوارد وجود أخطاء في عملية المراجعة، لكن يمكن تصويبها، كاشفة أن أهم الظواهر التي رصدها المركز المصري للبحوث الاجتماعية مؤخرا في أخلاقيات المصريين، العنف في المنزل، وما بين الشباب وبعضهم، إضافة إلى التنمر وارتفاع معدلات الطلاق.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن ارتفاع نسب الطلاق والخصومة بين الزوجين، من الظواهر الاجتماعية التي جرى رصدها مؤخرا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا، عبارة عن حكام وراء شاشات، وهناك الكثيرون ينظرون فقط.