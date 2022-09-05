إقبال كثيف على منافذ «كلنا واحد» لشراء الأدوات المدرسية.. «الشنطة بـ50 جنيه»

أقل من 30 يوما تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، حيث بدأ أولياء الأمور البحث عن أماكن لشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم، بداية من الزي والحقائب التي تبدأ بسعر 50 جنيها، حتى الأقلام والكشاكيل، ووجدوا ضالتهم في منافذ «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قدّمت كل ما يحتاجه الطلاب في المدارس بأسعار مخفّضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى 70%، وذلك إلى جانب السلع الاستراتيجية التي تقدّمها المبادرة طوال العام في منافذها المنتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

وتتضمّن المعارض التابعة لـ«كلنا واحد»، بحسب بيان سابق عن وزارة الداخلية، «حقائب مدرسية، أدوات مدرسية، زي مدرسي، وأحذية»، وغيرها الكثير، وبدأت المبادرة المرحلة الـ23 منها الخميس الماضي، وتستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل.

تخفيضات من 30% حتى 70%

وتعرض المنافذ المختلفة للمبادرة، نفس السلع الموجودة ضمن مبادرة «كلنا واحد»، الموجودة بخيمة جسر السويس، حيث تبدأ التخفيضات داخلها من 30% حتى 70% على جميع السلع، سواء الاستراتيجية أو المستلزمات المدرسية.

كيلو السكر بـ12 جنيها داخل المبادرة

سعر الحقائب المدرسية في منافذ مبادرة «كلنا واحد» في المرحلة الـ23، تبدأ من 50 جنيها لأقل شنطة حتى 210 للأعلى، بنفس الخامات وجودة تصنيع السلع في الأسواق الخارجية، بل تتفوق عليها في أحيان كثيرة، ولا تقتصر التخفيضات على الأدوات المدرسية، بل السلع الاستراتيجية أيضا، ليصل سعر كيلو السكر إلى 12 جنيها فقط لا غير.

32000 شنطة مدرسية بأدوات مدرسية مجانا

وجهز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، 32000 شنطة مدرسية داخلها المستلزمات والأدوات المدرسية، لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية من خلال منظومة أمان، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن.