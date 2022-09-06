تشديدات أمنية قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل «فتاة الزقازيق»

يشهد مجمع محاكم جنايات الزقازيق، تشديدات أمنية قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمة «إسلام محمد»، المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، طعنًا بالسكين داخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر سنجاب وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير.

النيابة توجه للمتهم تهمة القتل العمد

وخلال البيان الصادر من مكتب النيابة العامة، كشفت النيابة عن تفاصيل الواقعة وأمرت بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما وُجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

بيان أسباب الوفاة

وأمرت النيابة العامة، بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الزقازيق، لبيان ما بها من إصابات، والوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة أيضًا، بفحص السكين الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الواقعة وما علق به من آثار، وفحص كل الآثار المادية المرفوعة من مسرح الجريمة، واستمعت بعدها لـ11 شاهدًا على الجريمة، كان من بينهم 5 أشخاص شاهدوا المتهم حال ارتكابه الواقعة، والذين أكّدوا أنَّهم رأوا الجاني وهو في مدخل عقار عمل إحدى صديقاتها وهو يسدد للمجني عليها عدة طعنات أودت بحياتها.