إصابة شخصين في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بأسيوط

أصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل، اليوم الاثنين، بمنطقة الشيخ نجيب التابعة لمركز القوصية في أسيوط، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث في القوصية بأسيوط

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بمنطقة الشيخ نجيب.

أسماء المصابين في حادث أسيوط

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «نبيل.و.ز»، 31 عامًا، باشتباه ارتجاج، و«مكاريوس.ع.ز»، 19عامًا، بكسور، والمصابان مقيمان بمنطقة رزقة الدير، وتم تحويلهما إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت لجنة من إدارة مرور أسيوط وعاينت موقع الحادث، وسيّرت حركة الطريق، لكتابة تقرير لرفع جهات التحقيق.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، كما طالبت بتقرير لجنة من إدارة مرور أسيوط لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث، كما طلبت تقرير طبي حول الحالة الصحية للمصابين.