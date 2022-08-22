تفاصيل حادث طريق أسيوط الغربي اليوم وأسماء المصابين.. بينهم 4 أطفال

حصلت «الوطن» على تفاصيل حادث طريق أسيوط الغربي اليوم وأسماء المصابين، والذي وقع صباح اليوم الاثنين، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي بين موقع البترول ومقابر مدينة الفيوم الجديدة باتجاه أسيوط في نطاق محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا في الحادث، بينهم 4 أطفال، ومنهم 5 أفراد في أسرة واحدة «شقيقين و3 أبناء لأحدهم».

تفاصيل حادث طريق أسيوط الغربي اليوم

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حادث طريق أسيوط الغربي اليوم وأسماء المصابين، موضحا أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وإن المصابين تنوعت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وحالة واحدة خطيرة.

10 سيارات إسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي اليوم

وجاءت أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، وتفاصيل إصابتهم كالتالي:

1- أمين سلطان أمين، 41 سنة، مقيم بقنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

2- أديب ثروت أديب، 45 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- عبد الحميد خلاف عبد الحميد، 14 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري.

4- كرولس صبحي فكري، 14 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري.

5- مينا توفيق جورج، 19 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه كسر بالساعدين.

6- سهام روماني شاكر، 36 سنة، مصابة بجرح متهتك باليد اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.

7- مارين أسامة صبحي، 14 سنة، مقيمة بسوهاج، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- أحمد عابدين علي، 32 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري.

9- عرفات صبحي عزيز، 40 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب باشتباه كسور بالقدمين، وكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ «حالتة خطيرة».

10- أسامة صبحي عزيز، 70 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11- كرولس أسامة صبحي، 16 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب بجرح بالرأس طوله 25 سم.

12- جاكلين أسامة صبحي، 11 سنة، مقيمة بسوهاج، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

13- عمرو عادل مصطفى، 21 سنة، مقيم بسوهاج، مصابة بكسر مضاعف باليد اليمنى وجرح بالوجه.

14- خالد كمال محمد محمود، 40 سنة، مقيم بسوهاج، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

15- ناجح أبو المعاطي سلي، 45 سنة، مقيم بسوهاج، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.