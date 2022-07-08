أسماء المصابين في حادث تصادم طريق أسيوط الصحراوي الغربي

حصلت «الوطن» على أسماء 12 مصاباً ومصابة، في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، قُبيل عيد الأضحى المبارك بساعات قليلة، حيث اصطدمت سيارتان بشدة وأصيب الركاب، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأزيلت آثار الحادث، وجارٍ تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي، عن إصابة كل من طارق أحمد محمد، 31 سنة، ومقيم بالمنيا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان عبد الكريم سعداوي، 65 سنة، ومقيم بالمنيا، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وسامية عويس إبراهيم، 42 سنة، ومقيمة ببني سويف، بخلع بالكتف الأيسر وجرح بالشفة السفلية 5 سم، وطفلها عبد الرحمن أحمد محمد، ومقيم ببني سويف، 5 سنوات، بنزيف بالأنف، وزوجها أحمد محمد حلمي، 45 سنة مقيم أكتوبر، بكدمات بالساق اليمنى، وكريم جمال عثمان، 23 سنة، مقيم مدينة السلام، بكدمات بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وعمرو جمال عثمان، 16 سنة، مقيم مدينة السلام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة أسرة كاملة

كما أسفر حادث تصادم سيارتين عن إصابة أسرة كاملة وهم، فرج ماضي عبدالرحمن، 44 سنة، مقيم المنيا، بكدمات متفرقة بالظهر، وزوجته آمنة حسن محمد علي، 42 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإيمان طارق ماضي، 21 سنة مقيمة المنيا، بكدمات بالظهر، وعبدالرحمن طارق ماضي، 14 سنة، مقيم المنيا، بكدمات متفرقة بالجسم وخلع بالكتف.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حادث طريق أسيوط

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري هوارة بنطاق مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بينهم 4 أطفال بإصابات متنوعة.