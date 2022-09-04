مصادر: مجلس «الموسيقيين» يرحب بترشح مصطفى كامل على منصب النقيب

وكشفت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» أن مجلس إدارة النقابة يرحب بترشح الفنان مصطفى كامل وليس لديهم أي مشكلة في ترشحه وأن حق الترشح مكفول لأي عضو عامل من أعضاء النقابة.

وكان الفنان والمطرب مصطفى كامل أعلن ترشحه لمقعد النقيب في انتخابات المهن الموسيقية التي من المقرر أن تجرى في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل.

فتح باب الترشيح نهاية الشهر الجاري

وأشار المصدر إلى أن باب الترشح رسميًا لم يفتح حتى الآن، ومن المقرر أن يفتتح مع نهاية الشهر الجاري لإعطاء وقت للطعون وإرسال القوائم النهائية والاتفاق على لجنة قضائية، لتشرف على الانتخابات التي ستجرى فقط على مقعد النقيب.

وحتى الآن لم يعلن أي مرشح خوض الانتخابات رسميًا، حيث توجد مساعي لترشح أكثر من عضو منهم الموسيقار يحيى الموجي، وأيضا الموسيقار مصطفى حلمي أمين ولكن لم يحدد أي منهم موقفه النهائي للترشح.

استقالة هاني شاكر من منصب النقيب

وكان الفنان الكبير هاني شاكر، استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين في نهاية شهر يونيو الماضي وأرسل الاستقالة رسميًا لاتحاد النقابات الفنية في الأول من شهر يوليو الماضي، وعلى إثرها قرر الاتحاد قبول استقالته وفتح باب الترشح على الانتخابات من جديد على منصب النقيب.

ومن المقرر أن يخوض النقيب الفائز باقي دورة هاني شاكر التي ستكون عبارة عن 9 أشهر حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في أكتوبر المقبل.